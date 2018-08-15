انطلاق البرنامج التدريبي لإعداد المحامين وكلاء المستثمرين

كتب:محمد صبحى

وصرح سامح عاشور في افتتاح البرنامج بأنه يعتبر قضية الاستثمار في مصر قضيه أمن قومي يلتزم على المحامين أداء واجبهم في هذا الشان، وأنه يقدر جهد الدكتورة سحر نصر وقيادات الوزارة والهئية في تعظيم مناخ الاستثمار في مصر وأنه يهتم بشكل خاص ببرامج التدريب المتخصص للمحامين من أجل بناء قدراتهم نجاح دورهم في تعزيز جهود الاستثمار من أجل نجاح مصر في برامجها الاقتصادية ومواجهة التحديات التي تواجها.

وأكدً عاشور أن نجاح الاستثمار والاقتصاد المصري هو السلاح الحقيقي لمواجهة الاٍرهاب والاستهداف الدولي لمصر وأن نجاح جهود الاستثمار يمثل السند الحقيقي للدولة والريئس والحكومة لمواجهة تلك التحديات، وشرح عبد الجواد أحمد مقرر لجنة التدريب ومسؤل التدريب أهداف البرنامج ومردوده علي المحامين وهئية الاستثمار .

واختتم عبد الجواد أن البرنامج سينفذ في كل محافظات مصر بالتعاون مع هئية الاستثمار وسيعلن عنه لكل المحامين علي مستوي مصر، وطالب عبد الجواد أن يتم اعتماد خريجي البرنامج في جدول معتمد للمحامين المؤهلين ًكوكلاء استثمار لدي الهئية.