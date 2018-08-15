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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:24 م
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برعايهً سحر نصر وحضور عاشور ومحسن عادل..

انطلاق البرنامج التدريبي لإعداد المحامين وكلاء المستثمرين

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:31 م
انطلاق البرنامج التدريبي لإعداد المحامين وكلاء المستثمرين انطلاقه البرنامج التدريبي لإعداد المحامين وكلاء المستثمرين
كتب:محمد صبحى
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افتتح منذ قليل سامح عاشور نقيب المحامين والدكتور محسن عادل رئيس الهئية العامة للاستثمار بحضور عبد الجواد أحمد مقرر لجنة التدريب والبحوث  عضو مجلس النقابة العامة للمحامين البرنامج التدريبي الأول لإعداد محامي الاستثمار، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين النقابة العامة للمحامين ووزارة وهئية الاستثمار.
وأشار الدكتور محسن عادل رئيس هئية الاستثمار أنه يرحب بالنقيب سامح عاشور والمحامين وأن الهئية علي استعداد كامل لتنفيذ اَي مطالب للمحامين تساهم في تعزيز دور المحامين في نجاح الاستثمار في مصر ، مؤكدا أنه يعتبر المحامين سفراء الاستثمار في مصر والوطن العربي. 
 
وصرح سامح عاشور في افتتاح البرنامج بأنه يعتبر قضية الاستثمار في مصر قضيه أمن قومي يلتزم على المحامين أداء واجبهم في هذا الشان، وأنه يقدر جهد الدكتورة سحر نصر وقيادات الوزارة والهئية في تعظيم مناخ الاستثمار في مصر وأنه يهتم بشكل خاص ببرامج التدريب المتخصص للمحامين من أجل بناء قدراتهم نجاح دورهم في تعزيز جهود الاستثمار من أجل نجاح مصر في برامجها الاقتصادية ومواجهة التحديات التي تواجها. 
 
وأكدً عاشور أن نجاح الاستثمار والاقتصاد المصري هو السلاح الحقيقي لمواجهة الاٍرهاب والاستهداف الدولي لمصر وأن نجاح جهود الاستثمار يمثل السند الحقيقي للدولة والريئس والحكومة لمواجهة تلك التحديات، وشرح عبد الجواد أحمد مقرر لجنة التدريب ومسؤل التدريب أهداف البرنامج ومردوده علي المحامين وهئية الاستثمار .
واختتم عبد الجواد أن البرنامج سينفذ في كل محافظات مصر بالتعاون مع هئية الاستثمار وسيعلن عنه لكل المحامين علي مستوي مصر، وطالب عبد الجواد أن يتم اعتماد خريجي البرنامج في جدول معتمد للمحامين المؤهلين ًكوكلاء استثمار لدي الهئية.

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