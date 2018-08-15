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انتحار تاجر بإلقاء نفسه ببحر يوسف فى الفيوم

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:43 ص
انتحار تاجر بإلقاء نفسه ببحر يوسف فى الفيوم جثة
الفيوم – رباب الجالي
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توصلت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، إلى هوية جثة لمجهول في العقد الخامس من عمره، انتشلتها قوات الإنقاذ النهري، بعد أن ألقى بنفسه من أعلى كوبري باغوص داخل بحر يوسف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بتحرير محضر رقم 5342 لسنة 2018م إداري قسم شرطة أول الفيوم، بإلقاء أحد المواطنين في العقد الخامس من عمره لنفسه من أعلى كوبري باغوص، داخل بحر يوسف، وتوجهت قوات الانقاذ النهري إلى المكان، وانتشلت جثة المواطن، وتم نقلها لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتوجه المواطن "أحمد معوض.م.م" (60 سنة- تاجر حديد)، ومقيم بشارع عدلي يكن بدائرة قسم ثان الفيوم، وقال إنه تعرف على جثة المتوفي بالمستشفى، وأنها لشقيقه "جمال معوض.م.م" (62 سنة - بالمعاش)، وأن شقيقه يمر بضائقة نفسية منذ فترة نتيجة عدم زواجه، وحجزه المستمر بمستشفى الحميات، نظرا لإصابته بمرض نقص المناعة، وهرب من المستشفى وألقى نفسه من أعلى الكوبري داخل البحر للتخلص من حياته ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته، اتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 

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