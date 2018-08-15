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اليوم.. مؤتمر صحفى لرئيس بعثة الحج بمطار القاهرة لتوديع أخر أفواج الحجاج

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:33 ص
اليوم.. مؤتمر صحفى لرئيس بعثة الحج بمطار القاهرة لتوديع أخر أفواج الحجاج مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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أعلنت وزارة الطيران المدنى، أن الدكتور عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب ورئيس بعثة الحج الرسمية للدولة سيعقد مؤتمر صحفى صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف لتوديع أخر أفواج الحجاج واستعراض أخر مستجدات بعثة الحج ودور الدولة في رعاية الحجاج المصريين لبيت الله الحرام. 
 
وسوف يعقد المؤتمر الصحفى فى الصالة الموسمية بمطار القاهرة خارج الدائرة الجمركية، يأتى هذا تزامنا مع نهاية رحلات الحج لشركة مصر للطيران والتى أعلنت عن أخر رحلاتها فى مرحلة الذهاب سوف تكون اليوم الاربعاء.
 
 

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