اليوم.. إقلاع آخر رحلات "مصر للطيران" لسفر الحجاج إلى الأراضى المقدسة

تختتم شركة مصر للطيران جسرها الجوى لمرحلة سفر الحجاج، اليوم الأربعاء، إلى الأراضى المقدسة، والذى بدأ اعتباراً من 27 يوليو الماضى بتسيير 23 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لسفر 4855 حاجاً؛ بواقع 12 رحلة جوية إلى جدة لنقل 2232 حاجاً و11 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2623 حاجاً .

ومن المقرر أن تقل الرحلات اليوم حجاج وزارة الصحة ومجلس الوزراء وتضامن بعثة المؤسسة وبورسعيد، وبعثات الداخلية، وترانزيت شارل ديجول ولندن ومدريد وبرشلونة وفينا وأبوجا وتورنتو وبانكوك والجزائر ودار السلام وأمستردام وشركات سياحة وحج أفراد وأجانب بخلاف رحلات العمل.