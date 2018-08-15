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النيابة تفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية شاب عثر عليه مقتولا بالبدرشين

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:42 م
النيابة تفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية شاب عثر عليه مقتولا بالبدرشين جثة -أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بفحص بلاغات التغيب، للوصول لأهلية شاب مجهول الهوية، عثر عليه مقتولًا داخل استراحة بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، واجراء تحليل "D N A" للجثة.
 
وكشفت التحريات الأولية التى تسلمتها النيابة العامة، أن ضباط مركز شرطة البدرشين تلقوا إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة داخل استراحة بمدخل قرية سقارة بدائرة قسم البدرشين.
 
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، ملقاة داخل غرفة بالاستراحة، وبها جرح قطعي بمنطقة الرقبة، لم يتم العثور على أي أوراق تحقيق شخصية داخل ملابسه.

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