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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:31 م
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النيابة تستمع لمأمور قسم التجمع فى انتحار محتجز بالقسم

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:29 م
النيابة تستمع لمأمور قسم التجمع فى انتحار محتجز بالقسم محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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بدأت نيابة القاهرة الجديدة، فى الاستماع لمأمور قسم التجمع الأول، فى واقعة وفاة محتجز داخل قسم التجمع الأول.
 
وأظهرت التحقيقات الأولية التى باشرتها نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، فى واقعة وفاة محتجز داخل قسم التجمع الأول، إلى وجود شبهة انتحار للمتهم داخل الغرفة المحتجز بها.
 
وأوضحت المعاينة الأولية لجثة المحتجز، استخدام المتهم ملابسه الداخلية فى شنق نفسه، كما أظهرت سلامة جسد المتهم من أى كدامات، إلا وجود آثار وعلامات حول رقبته نتيجة محاولته الانتخار.
 
وأكد مصدر، أن النيابة طلبت تقرير الطب الشرعى الذى سيثبت ما إذا كانت وفاة المحتجز واقعة انتحار أو شبهة جنائية.
 
كان فريق من النيابة قد توجه ظهر اليوم للمستشفى الجوى لمعاينة جثة المحتجز، كما عاينت النيابة الغرفة التى تم احتجاز المتهم بها قبل وقوع الجريمة.
 
يذكر أن ضباط مباحث قسم التجمع الأول قد ألقوا القبض على المتهم بتهمة السرقة أثناء دورية أمنية، وتم احتجازه داخل إحدى الغرف لحين تحرير المحضر اللازم، وأثناء ذهاب الجنود لاصطحابه للتحقيق معه وجدوه فى حالة إعياء وفاقد للوعى داخل الغرفة المحتجز بها.
 
 

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