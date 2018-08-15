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المتهم بارتكاب حادثة البرلمان البريطانى من أصل سودانى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:57 ص
المتهم بارتكاب حادثة البرلمان البريطانى من أصل سودانى الشرطة البريطانية أمام البرلمان
رويترز
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نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمنى أوروبى قوله بأن الرجل الذى اعتقلته الشرطة البريطانية بعد حادث البرلمان البريطانى من أصل سودانى ويدعى صالح خاطر.

وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 29 عاما بعدما بدا أنه يقود سيارته وسط مشاة وراكبى دراجات قبل أن يصدم بها حاجزا خارج البرلمان.

وأضاف المصدر أن خاطر من مدينة برمنجهام بوسط انجلترا ولم يكن معروفا لدى أجهزة الأمن قبل أمس، موضحا أن الدافع وراء حادث البرلمان البريطانى ليس معروفا بعد

ولم تورد الشرطة مزيدا من التفاصيل عن هوية الرجل.

 
 
 

 


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