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الكرملين: لم نتلق تأكيدات بشأن مشاركة كيم جونج أون فى المنتدى الاقتصادى الشرقى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:17 ص
الكرملين: لم نتلق تأكيدات بشأن مشاركة كيم جونج أون فى المنتدى الاقتصادى الشرقى دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية
موسكو /أ ش أ/
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 قال دميترى بيسكوف ، المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن هناك احتمالا لأن يزور زعيم كوريا الشمالية كم جونج أون روسيا أثناء المنتدى الاقتصادى الشرقى الرابع فى الشهر المقبل.

وأضاف بيسكوف ، فى تصريح، اليوم الأربعاء "إن هذا المنتدى مفتوح لكل من لديه الرغبة ولجميع قادة المنطقة.. موسكو لم تتلق حتى الآن تأكيدات من بيونج يانج بشأن حضور الزعيم الكورى الشمالى هذا المنتدى".

يُذكر أن المنتدى الاقتصادى الشرقى الرابع سيعقد فى الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل بجامعة الشرق الأقصى بمدينة فلاديفوستوك فى أقصى شرق روسيا.

ومن المقرر أن تعلن روسيا والصين خلال المنتدى عن إنشاء الصندوق الروسى الصينى للتنمية الإقليمية بقيمة 100 مليار يوان.

 


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