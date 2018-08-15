القبض على عصابة دولية للاستيلاء على ممتلكات الأجانب بمستندات مزورة

كتب:محمود عبد الراضى _ دينا الحسينى

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب القبض على شخصين ضمن تشكيل عصابى دولى تخصص فى الاستيلاء على ممتلكات الأجانب والمتوفين بموجب مستندات مزورة

وتلقى رجال الإدارة لعامة لمباحث الأموال العامة، معلومات تفيد قيام تشكيلًا عصابيًا دوليًا بالاستيلاء على قطعة أرض فضاء كائنة بمنطقة المعادى ملك شخص متوفى يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بموجب مستندات مزورة.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من المدعو MEHMET A.،يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مواليد 1973 والمدعو هانى.م.ع، مواليد 1982، صاحب مكتب استيراد وتصدير والمدعو محمد.ع، مصرى الجنسية، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، إذ اتفق المذكورين على تكوين تشكيلًا عصابيًا دوليًا تخصص فى الاستيلاء على الأراضى الفضاء والفيلات السكنية الكائنة بنطاق محافظتى القاهرة – الجيزة المملوكة للأجانب المتوفين أو المقيمين خارج البلاد – منذ فترة طويلة – بموجب مستندات مزورة، وتمكنوا من الاستيلاء على قطعة أرض فضاء بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة تبلغ مساحتها 1054 متر مربع وتقدر قيمتها التسويقية حوالى 80 مليون جنيه مصرى ملك شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية متوفى منذ 15 عامًا يدعى إيناس.ت.م، وتبين قيام الأول بانتحال صفة نجل مالك قطعة الأرض عن طريق تزوير جواز سفر أجنبى بالاشتراك مع الثالث، وتزوير أوراق رسمية أخرى، وقيام الأول بصفته نجل مالك قطعة الأرض المستولى عليها بتوكيل محامين تابعين للمتهم الثانى بمباشرة إجراءات التصرف فى قطعة الأرض المشار إليها وتحرير عقود بيع صورية لهم تفيد قيامه ببيع الأرض بمبلغ 20 مليون جنيه.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى أمكن ضبط المتهم الأول حال تقدمه للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية، وعثر بحوزته على جواز سفر لإحدى الدول الأجنبية وجواز سفر أجنبى يحمل صورته "مزور بالكامل" واستخدمه المذكور فى تحرير العقود وهاتف محمول، بفحصه تبينه أنه مُحمل عليه صور لعقد البيع المزور.

ومن ناحية أخرى تم ضبط المتهم الثانى بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزته على عقدين بيع نهائى بين المتهم الأول وأشخاص آخرين لقطعة أرض نظير مبلغ 20 مليون جنيه وتوكيل رسمى شامل و3 إعلام وراثة "مزورين بالكامل" خاصين بقطعة أرض أخرى كائنة بمنطقة المنيل بالقاهرة خاصة بأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية السيدات.

وأقر بقيامه باصطناع الخاتم للسيدة المشار إليها بعد علمه بوفاتها منذ عام 2000 واستخدمه فى تحرير عقد بيع له لفيلا التى يمتلكها نظرًا لعدم وجود ورثة لها، وذلك بالاشتراك مع تامر.س.م، المحامى، والذى قام باتخاذ الإجراءات القانونية لإصباغ مشروعية ملكيته لها وجميع الأوراق الخاصة بتلك الفيلا طرف المحامى المشار إليه، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبطه وضبط المستندات المزورة الخاصة بتلك الفيلا.

وبمواجهة المتهمان أقرا بصحة الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث "جارى تحديده وضبطه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.