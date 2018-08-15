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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:33 م
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القبض على شخصين سرقا موتور الرى بكنيسة الكاثوليك بأسيوط

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:58 م
القبض على شخصين سرقا موتور الرى بكنيسة الكاثوليك بأسيوط المتهمان
أسيوط- هيثم البدرى
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم من ضبط شخصين سرقا موتور رى الزراعات بكنيسة الكاثوليك قبلي بمركز الغنايم.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة الغنايم من ألبير قرنة أمين صندوق كنيسة الأقباط الكاثوليك بمركز شرطة الغنايم، يفيد سرقة موتور الري بالكنيسة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وضم كل من، المقدم محمد عطية رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم  وبمشاركة النقيب إسلام فزاع، وملازم أول أحمد مختار، وملازم أول عمر القصيرى وملازم أول محمود عاطف معاونو المباحث، ومن خلال السير في خطة البحث وسؤال شهود العيان تبين أن مرتكبى الواقعة كل من، "محمد . ع" 20 سنة عامل من مركز الغنايم قبلى، وسبق اتهامه فى 4 قضايا سرقة، و"هيثم . ع" 24 سنة عامل من الغنايم قبلى وسبق اتهامه فى 4 قضايا سرقة، وتم التضييق عليهما ومداهمة منزليهما والقبض عليهما، وبسؤالهما عن المسروقات اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأرشدا عن الموتور بعد ببيعه، واعترفا بسرقتهما موتور آخر من أرض زراعية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار عبد الرحمن محروس مدير نيابة مركز الغنايم بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 


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