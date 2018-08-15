الفريق مهاب مميش يعلن عبور 51 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 51 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةNYK SALCON بحمولة 150 ألف طن، قادمة من إنجلترا، ومتجهة إلى سنغافورا .

وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة )، بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدانمركيةMANILA MAERSK ، بحمولة 221 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهه إلى هولندا.