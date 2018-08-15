الصين تحذر من استخدام المناهج الدراسية للدفع نحو "استقلال تايوان"

بكين /أ ش أ/

حذرت الصين اليوم الأربعاء من استخدام المناهج الدراسية للدفع نحو "الانفصال عن البلاد" و"استقلال تايوان"، معتبرة أن ذلك من شأنه تسميم عقول الأجيال الشابة فى تايوان، ويلحق المزيد من الضرر بالعلاقات عبر المضيق.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "ما شياو قوانغ" اليوم، تعقيبا على إقرار سلطات التعليم فى تايوان لمنهج دراسى جديد لمادة التاريخ للمرحلة الثانوية يتضمن تحريفا للتاريخ الصينى.

وقال ما شياو قوانغ أن "تايوان والبر الرئيس ينتميان إلى صين واحدة، وإن الشعب فى كلا الجانبين صيني، وإن الثقافة التايوانية جزء لا يتجزأ وأصيل من الثقافة الصينية".

وأضاف قوانغ أن الحركات الانفصالية لا يمكنها قطع الروابط التاريخية والثقافية عبر المضيق، مؤكدا أن المجتمع التايوانى يعارض بشدة الممارسات التى تقوم بها إدارة الحزب التقدمى الديمقراطى (الحاكم فى تايوان)، وأن المدافعين عن "استقلال تايوان" نسوا وأغفلوا نشأة الجزيرة، وسيواجهون باعتراضات قوية من المواطنين فى كلا الجانبين.