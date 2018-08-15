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"الصحة" تعلن وفاة الحالة الـ16 بين الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:26 م
"الصحة" تعلن وفاة الحالة الـ16 بين الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة الحجاج - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة الحالة الـ16 بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، وهى الحاجة "نوال عبدالعاطى السيد محمد الحبشى"، 69 عاما من محافظة الشرقية، وتتبع حج الداخلية.

 

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الحاجة توفيت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وذلك بمكة المكرمة، لافتًا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغًا بالوفاة، مؤكدا على أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

 


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الصحة

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الوفيات بين الحجاج




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الدهاس

خبر مكرر سنويا

اصبح هذا الخبر مكرر سنويا فى هذة المناسبة وبختصار بيوصلو الى 60الى 70 متوفى كل عام الله يرحمهم ويتقبلهم عندة

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