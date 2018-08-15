"الصحة" تعلن وفاة الحالة الـ16 بين الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة الحالة الـ16 بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، وهى الحاجة "نوال عبدالعاطى السيد محمد الحبشى"، 69 عاما من محافظة الشرقية، وتتبع حج الداخلية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الحاجة توفيت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وذلك بمكة المكرمة، لافتًا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغًا بالوفاة، مؤكدا على أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.