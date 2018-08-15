الشرطة البلجيكية تشن حملات تفتيش إضافية على القطارات للتصدى للمهاجرين

كتب: أحمد علوى

قالت وكالة بلجا البلجيكية، إن وزير الداخلية جون جامبون اتخذ العديد من الخطوات لمكافحة ظاهرة المهاجرين العابرين بما فى ذلك عمليات تفتيش إضافية للشرطة على القطارات فى بروكسل، وتهدف هذه الإجراءات الطارئة إلى السيطرة على الوضع والحد من المهاجرين غير الشرعيين، وستقوم الشرطة مع فرق خاصة بتفتيش ومراقبة الخطوط المستخدمة من قبل مهربين البشر بين بروكسل الشمالية والساحل.

وقال المتحدث باسم وزير الداخلية أوليفييه فان رايمدونك، لوكالة بلجا البلجيكية، إن السلطات تسعى من خلال هذا التدبير لمواجهة المهربين الموجودين فى محطة بروكسل الشمالية وكذلك للتحقق من المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية فى مواقف السيارات القريبة التى تقع على طول الطرق الرئيسية حيث يحاولون الوصول إلى بريطانيا.

ووفقا لفان رايمدونك، فأن مكتب الأجانب سيوفر قدرة ذات أولوية فى المراكز المغلقة للمهاجرين العابرين الذين يتم القبض عليهم أثناء عمليات الشرطة.