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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:20 م
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السيطرة على حريق هائل نشب داخل أرض زراعية فى المنيا

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:06 م
السيطرة على حريق هائل نشب داخل أرض زراعية فى المنيا حريق - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع بإحدى الأراضى الزراعية، التابعه لمركز ملوى جنوب المنيا، ولم تسفر عن أى إصابات بشرية.

 

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطه النجدة، يفيد باندلاع حريق هائل بإحدى الأراضى الزراعية ملك الإصلاح الزراعى التابعة إداريا لمركز ملوى، والمارة بزمام قرية نواى مركز ملوى، الأمر الذى نتج عنه انقطاع التيار الكهربائى، وانتشرت الأدخنة بكثافة مما أدى إلى توقف حركة السير، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات بشرية.


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