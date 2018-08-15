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السيسى: مجمع مصانع إنتاج الأسمنت والرخام جزء من الدولة وليس منفصلا عنها

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:55 ص
السيسى: مجمع مصانع إنتاج الأسمنت والرخام جزء من الدولة وليس منفصلا عنها الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر للقائمين على مجمع إنتاج الأسمنت والرخام فى بنى سويف والعريش، داعيا للتوقف أمام هذه التجربة.

وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية فى بنى سويف، إن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين القطاع العام والسوق المصرى حتى يتم ضبط آليات السوق الحر.

 

وشدد الرئيس السيسى، على أن مجمع مصانع إنتاج الأسمنت والرخام جزء من الدولة وليس منفصلا عنها، مشيرا إلى أن تلبية احتياجات السوق المصرية فى هذا الصدد فرصة كبيرة من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل للشباب.

 


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