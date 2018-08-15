video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى: كل حاجة معمولة فى مجمع الرخام ببنى سويف زى الكتاب ما بيقول

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:09 ص
السيسى: كل حاجة معمولة فى مجمع الرخام ببنى سويف زى الكتاب ما بيقول الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى
إضافة تعليق

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تلبية الاشتراطات البيئية فى مصانع الأسمنت من أجل الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن استخراج الرخام فى المجمع الجديد لا يتم بالطرق التقليدية بل يتم بطرق متطورة لتقليل الهدر.

 

وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية فى بنى سويف، إن نسبة الفاقد فى العالم المتقدم من 5 إلى 10%، ولكن فى مصر سجل 60%، متابعا: " كل حاجة معمولة زى الكتاب ما بيقول ومافيش حاجة اسمها نهدر ثروات مصر".

 

وأضاف الرئيس، خلال عامين سيتم الانتهاء من مجمعات لانتاج الرخام فى خمس مناطق على مستوى الجمهورية، منها 6 مجمعات للرخام فى مدينة الرخام فى منطقة الجلالة.

 

وناشد الرئيس السيسى العاملين بقطاع الرخام فى منطقة شق الثعبان بتقنين أوضاعهم والتعاون مع الدولة لتطوير الصناعة، متابعا: "شق الثعبان تحتاج إجراءات لتقنين أوضاع وتنظيم القطاع والمصانع والبنية الأساسية بما فيها محطات المعالجة لحجم المياه التى تخرج عن هذه الصناعة".

 

وتحدث الرئيس عن أسباب خسائر الشركة القومية وغلقها، قائلا: " متوسطات مرتبات مصنع القومية للأسمنت إللى بيخسر من 12 إلى 14 ألف جنيه شهريا"، مشيرا إلى أن الإصلاح مسار صعب ويجب أن نتعاون مع بعضنا من أجل إنجاحه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى: مجمع مصانع إنتاج الأسمنت والرخام جزء من الدولة وليس منفصلا عنها

السيسي

بنى سويف

مصنع الاسمنت

الرئيس السيسي

الشركة الوطنية للاسمنت




لا تفوتك
فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة