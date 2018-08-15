السيسى: كل حاجة معمولة فى مجمع الرخام ببنى سويف زى الكتاب ما بيقول

كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تلبية الاشتراطات البيئية فى مصانع الأسمنت من أجل الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن استخراج الرخام فى المجمع الجديد لا يتم بالطرق التقليدية بل يتم بطرق متطورة لتقليل الهدر.

وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية فى بنى سويف، إن نسبة الفاقد فى العالم المتقدم من 5 إلى 10%، ولكن فى مصر سجل 60%، متابعا: " كل حاجة معمولة زى الكتاب ما بيقول ومافيش حاجة اسمها نهدر ثروات مصر".

وأضاف الرئيس، خلال عامين سيتم الانتهاء من مجمعات لانتاج الرخام فى خمس مناطق على مستوى الجمهورية، منها 6 مجمعات للرخام فى مدينة الرخام فى منطقة الجلالة.

وناشد الرئيس السيسى العاملين بقطاع الرخام فى منطقة شق الثعبان بتقنين أوضاعهم والتعاون مع الدولة لتطوير الصناعة، متابعا: "شق الثعبان تحتاج إجراءات لتقنين أوضاع وتنظيم القطاع والمصانع والبنية الأساسية بما فيها محطات المعالجة لحجم المياه التى تخرج عن هذه الصناعة".

وتحدث الرئيس عن أسباب خسائر الشركة القومية وغلقها، قائلا: " متوسطات مرتبات مصنع القومية للأسمنت إللى بيخسر من 12 إلى 14 ألف جنيه شهريا"، مشيرا إلى أن الإصلاح مسار صعب ويجب أن نتعاون مع بعضنا من أجل إنجاحه.