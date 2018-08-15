video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: مراجعة أوضاع جزر النيل بطول المجرى وبرنامج زمنى لإزالة أى تعدى عليها

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:28 م
الرى: مراجعة أوضاع جزر النيل بطول المجرى وبرنامج زمنى لإزالة أى تعدى عليها وزير الرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق
أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ علي مياه النيل وإزالة أية تعديات تشوه المجرى حتى يعود نظيفا كسابق عهده ومتنفسا للمواطنين، تقرر قيام قطاع حماية وتطوير النيل التابع للوزارة بمراجعة كافة الجزر النيلية على طول مجرى النيل الرئيسى من أسوان وحتى الإسكندرية، من خلال الإدارات العامة بالمحافظات النيلية الـ 16 وتحديد نوعية الأوضاع القائمة عليها وكذلك التعديات.
 
وأضاف وزير الرى، في تصريحات صحفية، أن القطاع سيقدم الموقف النهائى لهذه الجزر السبت القادم ووضع برنامج زمنى لإزالة التعديات على أن يتم البدء فورا بإزالة التعديات على الجزر بمحافظة بني سويف، لافتاً إلى استمرار الحملة القومية لإنقاذ النيل التى بدأتها الوزارة فى يناير 2015 وحتى الآن لإزالة التعديات على مجري النيل وكافة شبكات الرى والصرف الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية .
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى: 70 وزيراً يشاركون فى اسبوع القاهرة للمياه

وزير الرى

الرئيس السيسى

النيل

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة