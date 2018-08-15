الرى: مراجعة أوضاع جزر النيل بطول المجرى وبرنامج زمنى لإزالة أى تعدى عليها

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ علي مياه النيل وإزالة أية تعديات تشوه المجرى حتى يعود نظيفا كسابق عهده ومتنفسا للمواطنين، تقرر قيام قطاع حماية وتطوير النيل التابع للوزارة بمراجعة كافة الجزر النيلية على طول مجرى النيل الرئيسى من أسوان وحتى الإسكندرية، من خلال الإدارات العامة بالمحافظات النيلية الـ 16 وتحديد نوعية الأوضاع القائمة عليها وكذلك التعديات.