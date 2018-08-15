الرى: مراجعة أوضاع جزر النيل بطول المجرى وبرنامج زمنى لإزالة أى تعدى عليها

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ علي مياه النيل وإزالة أية تعديات تشوه المجرى حتى يعود نظيفا كسابق عهده ومتنفسا للمواطنين، تقرر قيام قطاع حماية وتطوير النيل التابع للوزارة بمراجعة كافة الجزر النيلية على طول مجرى النيل الرئيسى من أسوان وحتى الإسكندرية، من خلال الإدارات العامة بالمحافظات النيلية الـ 16 وتحديد نوعية الأوضاع القائمة عليها وكذلك التعديات.
وأضاف وزير الرى، في تصريحات صحفية، أن القطاع سيقدم الموقف النهائى لهذه الجزر السبت القادم ووضع برنامج زمنى لإزالة التعديات على أن يتم البدء فورا بإزالة التعديات على الجزر بمحافظة بني سويف، لافتاً إلى استمرار الحملة القومية لإنقاذ النيل التى بدأتها الوزارة فى يناير 2015 وحتى الآن لإزالة التعديات على مجري النيل وكافة شبكات الرى والصرف الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية .
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