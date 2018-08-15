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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:27 م
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الخارجية الروسية: نأمل بتطبيع العلاقات مع اليونان والوضع الحالى غير طبيعى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:17 م
الخارجية الروسية: نأمل بتطبيع العلاقات مع اليونان والوضع الحالى غير طبيعى لافروف
موسكو (أ ش أ)
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن بلادها لم تبدأ الخطوات التى أدت إلى تدهور العلاقات مع اليونان، وتأمل بتطبيع الوضع الحالى غير الطبيعى معها .

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم، عن زاخاروفا قولها: "مرة أخرى، أود التأكيد على أن روسيا ليست البادئة بالخطوات التى أدت إلى تدهور العلاقات الروسية اليونانية " .

وأضافت قائلة "على العكس، ما زلنا ملتزمين بتطوير التعاون مع اليونان وفى جميع الجوانب، ونعتبر الوضع الحالى غير طبيعى ومؤقت، ونأمل بالتغلب عليه فى أسرع وقت".

وتابعت "نحن على استعداد لإظهار الصبر والمسؤولية من أجل استعادة التفاعل الكامل لمصلحة شعبى البلدين ، روسيا لم تتدخل أبدا فى الشؤون الداخلية لليونان أوسياستها الخارجية ، ومن يريد أن يظهر موسكو بهذه الصورة ، فهو ليس صديقاً مخلصاً لليونان".

 


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