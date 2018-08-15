الجيش العراقى يدمر 4 أوكار إرهابية فى الموصل

أ ش أ

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، تدمير 4 أوكار إرهابية جنوب مدينة الموصل.

وذكر المركز - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - "أنه خلال عملية استباقية قيادة عمليات نينوى وبإسناد من طيران الجيش تمكنت من تدمير وحرق 4 أوكار للإرهابيين وحرق زورقين"، مضيفا أن هذه العملية تأتى لتطهير الجزر الوسطية للنهر فى قرية إمام غربى جنوب الموصل.

من جانب آخر.. أكد مصدر فى الشرطة العراقية، أن مدنيين أصيبا فى انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد، موضحا أن انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من ملعب شعبى لكرة القدم فى منطقة أبو دشير جنوب بغداد.