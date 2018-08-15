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الجيش السورى يدمر تجمعات ومقرات للإرهابيين فى ريف إدلب الجنوبى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:25 م
الجيش السورى يدمر تجمعات ومقرات للإرهابيين فى ريف إدلب الجنوبى الجيش السورى - أرشيفية
دمشق /أ ش أ/
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نفذت وحدات من الجيش السورى، اليوم الأربعاء، رمايات مكثفة على تجمعات وخطوط دفاعات المجموعات الإرهابية المتقدمة على الشريط الجنوبى الشرقى لمحافظة إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش أوقعت بضربات صاروخية ومدفعية مركزة قتلى ومصابين فى صفوف إرهابيى تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به أثناء تجمعهم فى بلدتى سرجة وأم رجيم بريف إدلب الجنوبى الشرقي.

وأشارت إلى تدمير وحدة من الجيش آليات لتنظيم جبهة النصرة والقضاء على العديد من إرهابييه بين بلدتى التح والتمانعة بالتزامن مع تدمير مقر عمليات للمجموعات الإرهابية ومقتل من بداخله.

 

 


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الجيش السورى

ادلب

ريف ادلب

تجمعات ارهابيين

جبهة النصرة




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