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التفتيش الصيدلى بالشرقية يضبط 13 ألف قرص أدوية وصيدليتين بدون ترخيص

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:34 ص
التفتيش الصيدلى بالشرقية يضبط 13 ألف قرص أدوية وصيدليتين بدون ترخيص جانب من المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى
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ضبط مديرية الصحة بالشرقية، كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر قدرت بحوالى 13 ألف قرص، كما ضبطت صيدليتين بدون تراخيص .

نفذت إدارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور محمد عبد الحي مدير التفتيش حملة تفتيشية على 28 صيدلية بنطاق مراكز "الحسينية - صان الحجر - منشاة ابوعمر"، أسفرت عن ضبط  800 قرص ترامادول 225 مجم أدوية جدول أول مخدرات مهربة من الخارج غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان بالمخالفة لقانون المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وتعديلاته، 300 أمبول نالوفين أدوية جدول أول مواد مؤثرة على الحالة النفسية، تحريز دفترين خاص بتسجيل أدوية السموم لوجود تلاعب بها.

وتم ضبط 840 قرصا متنوعا لأدوية جدول ثانى مواد مؤثرة على الحالة النفسية،  1015 قرص / كيس أدوية متنوعة جنسيه - مستورده، مجهولة المصدر غير مصرح بتداولها فى السوق المصرى وغير مسجلة. عدد 2375 قرص / انبوبة / زجاجة  أدوية متنوعة منتهية الصلاحية معده للبيع بما يخالف قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته.

وتم ضبط 7500 قرص / انبوبه / زجاجه أدوية متنوعة بمكان غير مرخص، صيدلية تحت الترخيص والمكان الآخر غير مرخص،  بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وتم تشميعهم لحين تقنين أوضاعهم، 385 كبسولة فيال أدوية عينات مجانية معدة للبيع غير مسموح ببيعها ، 95 قمع / زجاجة / انبوبة أدوية ثلاجة محفوظة فى درجة حرارة مرتفعه مما يؤدى إلى تلفها،  545 قرص/ فيال أدوية وسائل منع الحمل خاصة بوزارة الصحة والسكان محظور بيعها بالصيدليات،  36 امبول " تيتانوس - توكسوفاك " منتهى الصلاحية معد للبيع، 43 قرص ميزوتاك أدوية خاصة بالمستشفيات محظور بيعها بالصيدليات،  126 عبوة أدوية صدر بها منشور غش تجارى من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان،  5 قربة دم بالمخالفة للقانون رقم 178 لسنة 1960 قانون تداول الدم ومشتقاته، وتحرر محضران  مزاولة مهنة لدخلاء علة مهنة الصيدلة وفقا لنص القانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ماتم ضبطه من مخالفات .


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