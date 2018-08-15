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التعليم تحقق مع الطلاب المتورطين فى تصوير أسئلة الدور الثانى للثانوية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:13 ص
التعليم تحقق مع الطلاب المتورطين فى تصوير أسئلة الدور الثانى للثانوية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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بدأت الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التحقيق مع الطلاب المتورطين فى تصوير أسئلة وأجوبة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة منذ انطلاق الامتحانات السبت الماضى وحتى الآن.
 
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع" إن الحرمان عامين من الامتحانات ينتظر الطلاب الذين شيروا أسئلة وأجوبة، موضحة أن الوقائع التى تم رصدها بدأت الشئون القانونية التحقيق فيها لتكون جاهزة قبل إعلان نتيجة الدور الثانى وتم البت فى هذه الوقائع.
 
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد رصدت قرابة 20 حالة غش وتشيير منها ما يتم توقيع جزاء عليه بالحرمان عامين وبعضهم عاما واحدا وهم الطلاب الذين تم ضبطهم بغش دون تشيير.
 
 
وكانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى انطلقت السبت 11أغسطس وتنتهى 20 أغسطس.

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