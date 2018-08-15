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البيت الأبيض: تركيا وأردوغان عاملا القس الأمريكى بطريقة غير عادلة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:48 م
البيت الأبيض: تركيا وأردوغان عاملا القس الأمريكى بطريقة غير عادلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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عبر البيت الأبيض عن أسفه للضرائب الإضافية التى فرضتها تركيا على البضائع الأمريكية، مشيرًا إلى أن تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان عاملا القس الأمريكى المحتجز أندرو برانسون بطريقة غير عادلة.

وذكر البيت الأبيض - وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن "الضرائب التركية الإضافية خطوة في الاتجاه الخاطئ وسنتخذ ما يلزم لحماية أمننا القومي"، مشيرًا إلى أن مشكلات تركيا نتاج سياسة اقتصادية متبعة وليس بسبب العقوبات الأمريكية، وأننا نراقب الوضع الاقتصادى فى تركيا وانهيار الليرة".

ولفت البيت الأبيض إلى أن الرسوم الإضافية المفروضة على الصلب التركي لن تُلغى حتى لو تم إطلاق سراح القس برانسون.

ورفضت محكمة تركية اليوم الاستئناف المقدم من القس الأمريكى "أندرو برونسون" لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية في منزله ورفع حظر السفر المفروض عليه.

يذكر أن القس الأمريكى أندرو بورنسون محتجز في تركيا في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

كانت تركيا رفعت الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية ومنها السيارات والكحوليات والتبغ، ردًا على إجراءات أمريكية.


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