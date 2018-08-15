video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خلال أعمال رفع المياه الجوفية..

البعثة المصرية بمعبد كوم أمبو تعثر على لوحتين من الحجر الرملى للعصر البطلمى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:23 م
البعثة المصرية بمعبد كوم أمبو تعثر على لوحتين من الحجر الرملى للعصر البطلمى أعمال رفع المياه الجوفية
أسوان - ندى سليم
إضافة تعليق

نجحت البعثة المصرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بمشروع رفع المياه الجوفية من معبد كوم أمبو بمحافظة أسوان، منذ قليل، من العثور علي كشف أثرى جديد خلال أعمال رفع المياه من أسفل المعبد ، حيث عثرت على لوحتين تذكاريتين مصنوعة من الحجر الرملى تعود تاريخ كل منهما الي العصر البطلمي. 

وتقوم البعثة المصرية لوزارة الآثار باستخراج اللوحات الآثرية، والتى تتجاوز طول الواحدة منها مترين، حتى يتم فحصها من قبل لجنة من الآثريين بالمعبد وفك النقوش والرسومات التى توجد علي كل لوحة اثرية. 

يذكر أن مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو وأدفو بمحافظة أسوان، يبلغ تكلفته نحو 9 ملايين دولار، ويستهدف المشروع تصميم بناء لنظام خفض المياه الجوفية بكوم أمبو بمبلغ 3,2 مليون دولار، ويتكلف البناء مبلغ 5.8 مليون دولار، بما فى ذلك ثلاث محطات ضخ.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى عيد وفاء النيل.. نكشف حقيقة إلقاء المصريين القدماء "عروس النيل" فى النهر.. ونرصد رحلة الفيضان من إثيوبيا وصولا إلى بحيرة ناصر.. رئيس هيئة السد العالى: 162 مليار متر مكعب إجمالى السعة التخزينية لبحيرة ناصر

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

معبد كوم امبو

سحب المياه الجوفية من كوم امبو




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة