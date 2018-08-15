البعثة المصرية بمعبد كوم أمبو تعثر على لوحتين من الحجر الرملى للعصر البطلمى

أسوان - ندى سليم

نجحت البعثة المصرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بمشروع رفع المياه الجوفية من معبد كوم أمبو بمحافظة أسوان، منذ قليل، من العثور علي كشف أثرى جديد خلال أعمال رفع المياه من أسفل المعبد ، حيث عثرت على لوحتين تذكاريتين مصنوعة من الحجر الرملى تعود تاريخ كل منهما الي العصر البطلمي.

وتقوم البعثة المصرية لوزارة الآثار باستخراج اللوحات الآثرية، والتى تتجاوز طول الواحدة منها مترين، حتى يتم فحصها من قبل لجنة من الآثريين بالمعبد وفك النقوش والرسومات التى توجد علي كل لوحة اثرية.

يذكر أن مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو وأدفو بمحافظة أسوان، يبلغ تكلفته نحو 9 ملايين دولار، ويستهدف المشروع تصميم بناء لنظام خفض المياه الجوفية بكوم أمبو بمبلغ 3,2 مليون دولار، ويتكلف البناء مبلغ 5.8 مليون دولار، بما فى ذلك ثلاث محطات ضخ.