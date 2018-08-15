video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اعتقال عنصرين شديدى الخطورة ينتميان لـ"داعش" فى تونس

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:15 م
اعتقال عنصرين شديدى الخطورة ينتميان لـ"داعش" فى تونس الشرطة التونسية
وكالات
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الأربعاء أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال مسلحين خطيرين، خططا للقيام بعملية فى البلاد.

وأوضحت الوزارة فى بيان أوردته وسائل الإعلام التونسية، أن "الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للحرس الوطنى،  تمكنت بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الإرهاب بسوسة 140 كلم جنوب العاصمة، من الكشف عن مخطط إرهابى لعنصرين تكفيريين، (19 و21 عاما)، يتبنيان الفكر الداعشى".

وأضافت الوزارة أن "المعاينة التقنية للأجهزة الإلكترونية للموقوفين أثبتت تواصلهما مع عناصر إرهابية فى سوريا وليبيا كانت تقدّم لهما دروسا فى صنع المتفجرات وطرق استعمال السكّين خلال عمليات الطعن".

وأشارت إلى أن "العنصرين التكفيريين اعترفا أثناء التحقيق معهما حول غايتهما من الحصول على هذه الدروس كونهما كانا يخططان للقيام بعملية نوعية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلى فى تونس لمواجهة الترجى

مظاهرات فى تونس للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث

الفحص الطبى يحدد مصير عمرو السولية من رحلة تونس

الشرطة التونسية

تونس

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة