video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استيراد 274.563 طن قمح خلال النصف الاول لشهر أغسطس

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:00 ص
استيراد 274.563 طن قمح خلال النصف الاول لشهر أغسطس القمح
كتب محمود الضبع
إضافة تعليق

كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة الاسواق العالمية والبورصات السلعية، الثلاثاء، أن كميات شحنات القمح التى تم استيرادها خلال النصف الأول من شهر أغسطس بلغت 274 الفا و563 طنا.

وكان للهيئة العامة للسلع التموينية النصيب الاكبر بهذه الشحنات حيث استورد ثلاث شحنات كل سنة بلغت كميتها 63 الف طن تم تفريغ شحنتين منهما بميناء دمياط والثالثة بميناء الدخيلة.

فى حين استوردت شركة كايرو ايه ثرى شحنة بلغت كميتها 45 الف و383 طن وتم تفريغها بميناء دمياط. واستوردت شركة اويلز اند جرينز شحنة كميتها 31 الف و830 طن وتم تفريغها بميناء دمياط وشركة الصوفى قامت باستيراد شحنة كميتها 8 آلاف و350 طنا وتم تفريغها بميناء دمياط.

 

Capture

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسواق فاينانشيال: أمريكا قلصت المخزون العالمى للقمح بنحو 1.92 مليون طن

القمح

استيراد

شحنات

اسواق فاينانشيال

اخبار

اقتصاد




لا تفوتك
فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة