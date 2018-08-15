استيراد 274.563 طن قمح خلال النصف الاول لشهر أغسطس

كتب محمود الضبع

كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة الاسواق العالمية والبورصات السلعية، الثلاثاء، أن كميات شحنات القمح التى تم استيرادها خلال النصف الأول من شهر أغسطس بلغت 274 الفا و563 طنا.

وكان للهيئة العامة للسلع التموينية النصيب الاكبر بهذه الشحنات حيث استورد ثلاث شحنات كل سنة بلغت كميتها 63 الف طن تم تفريغ شحنتين منهما بميناء دمياط والثالثة بميناء الدخيلة.

فى حين استوردت شركة كايرو ايه ثرى شحنة بلغت كميتها 45 الف و383 طن وتم تفريغها بميناء دمياط. واستوردت شركة اويلز اند جرينز شحنة كميتها 31 الف و830 طن وتم تفريغها بميناء دمياط وشركة الصوفى قامت باستيراد شحنة كميتها 8 آلاف و350 طنا وتم تفريغها بميناء دمياط.