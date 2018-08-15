استعدادا لعيد الأضحى.. وكيل "صحة القليوبية" تشن حملة تفتيشية بقليوب وبنها

قام الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رافقته الدكتورة نجلاء مهدى مدير الرعاية الأساسية، بالمرور على كل من المركز الطبى بقرية طنان وقرية سنديون والتابعتان للإدارة الصحية بمدينة قليوب.

واستعرض "الطباخ"، تجهيزات مدرسة التمريض بسنديون، والتى ستبدأ الدراسة بها فى العام الدراسى الحالى 2018/2019، والتى تعد إضافة جديدة للمؤسسة التعليمية والصحية حيث توفر تعليما وتدريبا لتصبح الممرضة مؤهلة بالكامل للعمل فى مجال خدمة المريض وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وتضمنت الجولة، زيارة تفتيشية لإدارة بنها، بوحدات طب الأسرة بقرية سندنهور، وقرية بطا، وقريتى ورورة ودملو، وميت الحوفين، وأخيرا قرية بقيرة والتابعة جميعها للإدارة الصحية بمدينة بنها، وشدد على الالتزام بالحضور وحسن معاملة المرضى، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى.