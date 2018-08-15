video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر علاج عامل وتأهيل منزله

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:55 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر علاج عامل وتأهيل منزله الحالة الإنسانية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

فى استجابة لما نشر على موقع "اليوم السابع" تحت عنوان "صور.. مأساة مريض بسوهاج يطالب بعلاجه من فيروس سى وترميم مسكنه" كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، ومسئولى مديرية الصحة، والتضامن الاجتماعى بالمحافظة بالتواصل مع المواطن محمود أحمد حامد، 55 سنة، من مركز المنشاة، وتوقيع الكشف الطبى عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه من فيروس سى على نفقة الدولة، وعمل بحث حالة اجتماعية للأسرة وتقديم المساعدات اللازمة لهم والتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لإعادة تأهيل المنزل الخاص بالأسرة.

 

وتبين أن المواطن يعانى من إصابته بمرض فيروس سى، ويناشد المسئولين مساعدته فى العلاج على نفقة الدولة وترميم منزله القديم الذى يعيش فيه مع شقيقه.

 

وأوضح صلاح الميرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، أنه سيتم التنسيق فورا مع الإدارة الصحية بالمنشاة، واتخاذ اللازم نحو حالة المواطن، وتوقيع الكشف الطبى عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه من فيروس سى ضمن الحملات التى أطلقتها وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.

 

وأضاف محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن المواطن المذكور يتقاضى معاش 600 جنيه، وأن المديرية ستقوم بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتقديم عدد من المساعدات للأسرة وإعادة تأهيل المنزل الخاص بهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مأساة مريض بسوهاج يطالب بعلاجه من فيروس سى وترميم مسكنه

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

المنشاة

محافظ سوهاج




لا تفوتك
الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة