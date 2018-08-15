استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر علاج عامل وتأهيل منزله

سوهاج – عمرو خلف

فى استجابة لما نشر على موقع "اليوم السابع" تحت عنوان "صور.. مأساة مريض بسوهاج يطالب بعلاجه من فيروس سى وترميم مسكنه" كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، ومسئولى مديرية الصحة، والتضامن الاجتماعى بالمحافظة بالتواصل مع المواطن محمود أحمد حامد، 55 سنة، من مركز المنشاة، وتوقيع الكشف الطبى عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه من فيروس سى على نفقة الدولة، وعمل بحث حالة اجتماعية للأسرة وتقديم المساعدات اللازمة لهم والتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لإعادة تأهيل المنزل الخاص بالأسرة.

وتبين أن المواطن يعانى من إصابته بمرض فيروس سى، ويناشد المسئولين مساعدته فى العلاج على نفقة الدولة وترميم منزله القديم الذى يعيش فيه مع شقيقه.

وأوضح صلاح الميرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، أنه سيتم التنسيق فورا مع الإدارة الصحية بالمنشاة، واتخاذ اللازم نحو حالة المواطن، وتوقيع الكشف الطبى عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه من فيروس سى ضمن الحملات التى أطلقتها وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.

وأضاف محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن المواطن المذكور يتقاضى معاش 600 جنيه، وأن المديرية ستقوم بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتقديم عدد من المساعدات للأسرة وإعادة تأهيل المنزل الخاص بهم.