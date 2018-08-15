اختتام فعاليات أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان بمكتبة الإسكندرية

أ. ش. أ

اختتم المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، فاعليات أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مكتبة الإسكندرية، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.

وثمن الدكتور مصطفى الفقى الجهود العالمية بحقوق الإنسان، معتبرًا أن التضحيات أسقطت الحدود وجعلت من قضايا حقوق الإنسان قضايا عالمية، معتبرًا أنه ليس هناك أغلى من الدفاع عن الحريات واحترام خيارات الغير، والدفاع عن الأقليات، لأن حقوق الإنسان لم تعد قضية سياسية هى ثقافية اقتصادية.

وأضاف الفقى، أن المجلس يضع فى اعتباره القضايا الهامة التى تشغل المواطن المصرى، مشيرًا إلى أن حق الإنسان فى العيش فى حياة كريمة هو أبسط حقوقه التى يجب الدفاع عنها.

وفى السياق ذاته، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك سبع وزارات من بينهم وزارة الداخلية، طلبت من المجلس تدريب موظفيها على أهمية حقوق الإنسان، ووضع مندوب للمجلس فى تلك الهيئات، تكون وظيفته ضمان الالتزام بمعايير المجلس، معتبرًا أن تلك الخطة تأتى ضمن دمج خطة التنمية مع برامج حقوق الإنسان.

وكان المجلس قد أطلق فعاليات أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان فى الفترة من السبت إلى الأربعاء، ضمن آليات المجلس القومى لحقوق الإنسان، للوصول إلى كافة فئات المجتمع من أجل العمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.