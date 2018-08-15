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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:58 م
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إيطاليا ترفض طلب مالطا بشأن قبول حصة من المهاجرين

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:24 ص
إيطاليا ترفض طلب مالطا بشأن قبول حصة من المهاجرين ماتيو سالفينى
روما (أ ش أ)
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رفض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى طلب مالطا بشأن قبول حصة من المهاجرين الذين كانوا على متن سفينة (أكواريوس).

ونقلت وكالة أنباء آكى الإيطالية عن سالفينى قوله إنه " إذا رست هذه السفينة فى مالطا، حسبما سمعت، وتم اقتسام المهاجرين بين بلدان أوروبية أخرى، فسنقول: لقد حان الوقت ولم يعد بإمكان إيطاليا الاستمرار بأن تكون مخيما للاجئين، شجاعة حكومتنا عملت على إيقاظ أوروبا."

وشدد سالفينى بالقول إن "إيطاليا غير مستعدة لفتح موانئها التى ستبقى مغلقة بوجه سفن إنقاذ المهاجرين."

وذكر زعيم حزب رابطة الشمال أن إيطاليا من بين 5 دول من الاتحاد الأوروبى، التى أبدت لمالطا استعدادها للترحيب بالمهاجرين الذين على متن (أكواريوس)، وأردف " أستطيع التأكيد مجددا أن إيطاليا استقبلت أكثر من 700 ألف مهاجر وصلوا إلى بلادنا فى السنوات الأخيرة، لقد أعطينا كثيرا .. والآن موانئنا مغلقة لكن قلوبنا مفتوحة لمساعدة هؤلاء الشباب على عدم الهرب من منازلهم".

وكانت مالطا قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها أعطت الضوء الأخضر لرسو سفينة "أكواريوس" التابعة لمنظمة "إس أو إس المتوسط" غير الحكومية والتى تقل 141 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا، بعد الاتفاق على توزيعهم بين عدد من الدول الأوروبية.

 


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