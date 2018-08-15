إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما باتجاه القاهرة بسبب أعمال تطوير

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى جزئيًا، لإجراء أعمال تطوير ورصف الطبقة الإسفلتية لكوبرى إيتاى البارود، مع ترك حارات أخرى لحركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال، ليتم استقطاع نصف عرض الاتجاه لتنفيذ الأعمال مع ترك باقى عرض الطريق لتسيير حركة السيارات، على أن يتم البدء فى تنفيذها بالاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة ومع الانتهاء منه يتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر.

وستكون الأعمال بداية من اليوم الأربعاء يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساء لمدة 15 يومًا، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.