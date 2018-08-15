إصابة مستشار بمجلس الدولة إثر انقلاب سيارته بطريق إسكندرية مطروح

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب مستشار بمجلس الدولة ، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق "إسكندرية ـ مطروح" الساحلى، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من الإسكندرية إلى مطروح، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق "إسكندرية ـ مطروح" بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور أمر اللواء عصام شادى مدير المرور بانتقال رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات و تبين إصابة "محمد.أ.إ" مستشار بمجلس الدولة بسبب انقلاب سيارته واصطدامها بالحواجز الخرسانية بالطريق و نقل إلى مستشفى العلمين المركزى.