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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:36 م
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إصابة طفل بإصابات خطيرة بعد اختلال توازنه وسقوطه أعلى سلم منزله بالمنصورة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:35 م
إصابة طفل بإصابات خطيرة بعد اختلال توازنه وسقوطه أعلى سلم منزله بالمنصورة إسعاف -أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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أصيب طفل باشتباه كسر بقاع الجمجمة بمدينة المنصورة بعد سقوطه من علو أثناء لهوه على سلم المنزل.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى قسم ثان المنصورة، بوصول الطفل احمد ع ع 3 سنوات ومقيم شارع المديرية القديمة، مصابا باشتباه فى كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ادعاء سقوط من علو.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبسؤال والدته هند ر ا 38 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان، وقررت بأنه أثناء لهو نجلها على سلم منزلها اختل توازنه وسقط على الأرض وحدثت إصابته، وجارى تحرير محضر بالواقعة.


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