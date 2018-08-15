إصابة رئيس مباحث قويسنا بطلق نارى أثناء ضبط خارج عن القانون بالمنوفية

أصيب الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية أثناء عملية ضبط أحد الخارجين عن القانون بقرية عرب أبو ذكرى التابعة للمركز.

وتلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بإصابة الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز قويسنا بطلق نارى، أثناء عملية ضبط لأحد الخارجين عن القانون بقرية عرب ابو ذكرى التابعة للمركز.

وأكد مجدى أبو السعد رئيس مركز ومدينة قويسنا، على أنه تم نقل رئيس المباحث إلى مستشفى قويسنا المركزى، وتبين إصابته بطلق نارى بالفخذ الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة.

وأضاف الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية، أنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل رئيس المباحث، لافتًا إلى استقرار الحالة بشكل كبير، علاوة على تقديم الخدمة الطبية اللازمة داخل السيارة حتى وصوله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.