إستئناف عمل مصانع رخام وجرانيت بالمنطقة الصناعية بأسوان بعد ضخ المياه

أسوان - صلاح المسن

انتظمت اليوم عملية ضخ مياه الشرب للمنطقة الصناعية بأسوان بعد فترة إنقطاع دامت 6 أيام تقريبا حد تأكيد بعض أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بأسوان.

كما قال المهندس محمد عبد ربه رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان لـ " اليوم السابع " أنه تم إستئناف ضخ مياه الشرب بعد إنقطاع المياه لــ 6أيام متصلة عن المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الذي كان قد أدى لتوقف بعض المصانع كثيفة إستهلاك المياه مثل مصانع الرخام والجرانيت ، مما كبد أصحاب هذه المصانع خسائر مالية كبيرة.

وأكد المهندس محمد عبد ربه رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان، بأن شركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قامت اليوم باصلاح 2 كسر لخط مياه شرب 6 بوصه مغذي للمنطقة الصناعية.

وأضاف أن عمال المصانع شاركوا في أعمال الصيانة لسرعة نهى إصلاح الأعطال التي تسببت في توقف دوران عجلة الإنتاج في بعض مصانع الرخام والجرانيت.