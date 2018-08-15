إرجاء إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية فى مالى إلى غد

باماكو /أ ش أ/

أعلنت السلطات فى مالى إرجاء إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى غد الخميس.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء أن وزارة إدارة الأراضى كانت قد أكدت - فى وقت سابق - أنها ستعلن نتائج الانتخابات الرئاسية اليوم ولكن قررت إرجائها إلى غد، مضيفا أن هذا التأخير يعود إلى تأخر تسليم تقارير نتائج مناطق (تيساليت) و(ميناكا) و(نامبالا) إلى اللجنة الوطنية المركزية للنتائج.

كان الرئيس الحالى إبراهيم أبوبكر كيتا قد حصل على 41.4% من الأصوات فى الجولة الأولى، مقابل 17.8% لمنافسه سوميلا سيسيه.

يشار إلى أن وزارة إدارة الأراضى قد ذكرت أن الحوادث الأمنية المنفردة منعت التصويت فى 105 مراكز اقتراع من بين 23 ألف مركز فى أنحاء البلاد.