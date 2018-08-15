إخلاء سبيل المتهمة بتعذيب خادمتها بسبب سوء نظافتها بعد تصالحهما

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة بإخلاء سبيل ربة منزل متهمة بتعذيب خادمتها والاعتداء عليها بالضرب، وهو ما دفع الخادمة للقفز من الطابق الرابع هربا منها، وذلك بعد تنازل المجنى عليها وتصالحها مع المتهمة.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو أمام عقار بشارع النزهة، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها "ميترت.ن.أ"، 31 سنة، خادمة، ومقيمة بالعقار، وبها إصابات عبارة عن "جرح قطعى بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، وتسلخات أسفل العينين، وخلع أظافرها، وقص شعرها، وآثار عضة باليد اليمنى".

وبسؤالها قررت بأنها تعمل كخادمة طرف "فاطمة.أ.ك"، 56 سنة، ربة منزل، وأضافت بأن ربة المنزل دائمة التعدى عليها بالضرب والتعذيب، حيث قامت بالتعدى عليها واحتجازها داخل الشقة، وحال عودة المتهمة قامت بالقفز من النافذة خوفا من معاودة التعدى عليها مرة أخرى.

وتأيدت الواقعة بشهادة "صابر س ع" 37 سنة، حارس العقار محل الواقعة، وبسؤال المشكو فى حقها اعترفت بقيامها بتعذيب المجنى عليها والتعدى عليها بالضرب بدعوى تعليمها كيفية العناية بالنظافة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7150 لسنة 2018م جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق.