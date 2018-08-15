video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل المتهمة بتعذيب خادمتها بسبب سوء نظافتها بعد تصالحهما

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:32 م
إخلاء سبيل المتهمة بتعذيب خادمتها بسبب سوء نظافتها بعد تصالحهما محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة مصر الجديدة بإخلاء سبيل ربة منزل متهمة بتعذيب خادمتها والاعتداء عليها بالضرب، وهو ما دفع الخادمة للقفز من الطابق الرابع هربا منها، وذلك بعد تنازل المجنى عليها وتصالحها مع المتهمة.

 

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو أمام عقار بشارع النزهة، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها "ميترت.ن.أ"، 31 سنة، خادمة، ومقيمة بالعقار، وبها إصابات عبارة عن "جرح قطعى بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، وتسلخات أسفل العينين، وخلع أظافرها، وقص شعرها، وآثار عضة باليد اليمنى".

 

وبسؤالها قررت بأنها تعمل كخادمة طرف "فاطمة.أ.ك"، 56 سنة، ربة منزل، وأضافت بأن ربة المنزل دائمة التعدى عليها بالضرب والتعذيب، حيث قامت بالتعدى عليها واحتجازها داخل الشقة، وحال عودة المتهمة قامت بالقفز من النافذة خوفا من معاودة التعدى عليها مرة أخرى.

 

وتأيدت الواقعة بشهادة "صابر س ع" 37 سنة، حارس العقار محل الواقعة، وبسؤال المشكو فى حقها اعترفت بقيامها بتعذيب المجنى عليها والتعدى عليها بالضرب بدعوى تعليمها كيفية العناية بالنظافة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7150 لسنة 2018م جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خادمة تقفز من الطابق الرابع هربا من تعذيب سيدتها بخلع أظافرها بمصر الجديدة

خادمة تقفز من الرابع

تعذيب خادمة

مصر الجديدة

حوادث مصر الجديدة




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة