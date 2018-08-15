أموال الشعب القطرى فى خدمة أردوغان.. تميم يحاول إنقاذ تركيا بـ 15 مليار دولار

رويترز

كعادة تميم بن حمد فى العبث بأموال الشعب القطرى، يحاول أمير قطر إنقاذ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من أزمته الاقتصادية الخاصة بانهيار العملة التركية "الليرة" أمام الدولار، ليقرر تميم دعم الاقتصاد التركى بـ 15 مليار دولار من أموال الشعب القطرى فى الأسواق التركية.

وأبلغ مصدر حكومى رويترز اليوم الأربعاء أن الاستثمار القطرى البالغ 15 مليار دولار فى تركيا سيجرى تمريره إلى الأسواق المالية والبنوك.

وتم الإعلان عن هذا الاستثمار عقب اجتماع بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى أنقرة.