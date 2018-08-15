أمن الإسكندرية يضبط لحوما بها تغيير فى الخواص خلال حملة بالمحافظة

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط المخالفين والأغذية الفاسدة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ي ذ ي" 35 سنة، المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم بدائرة قسم العطارين، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"، وضبط بالمحل كمية قدرها 375 كجم من مصنعات اللحوم "سجق" بها تغير فى الخواص الطبيعية، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

وفي مجال السلع التموينية المدعمة، تم ضبط "ح م ا" 44 سنة، المدير المسئول عن مخبز حر "بدون ترخيص" بدائرة قسم أول الرمل، وضبط "4" أسطوانات بوتاجاز بقصد استخدامها فى المخبز الحر الخاص به، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول الرمل، وجاري العرض على النيابة.

وفي مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "ع م ع" 47 سنة، المدير المسئول عن مصنع لتصنيع المواد اللاصقة "بدون ترخيص" بدائرة قسم محرم بك، وضبط كمية وقدرها "1000" كجم من مادة السليكات مجهولة المصدر، و جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة، وضبط "م ش ف" 45 سنة، صاحب فرش لبيع مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الجمرك، وضبط " 111 " عبوة مستحضرات تجميل أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، تحرر المحضر جنح قسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة.

كما تم، ضبط "م ا ع" 30 سنة، المدير المسئول عن محل جزارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وضبط كمية وقدرها " 14 " كجم لحوم مجهولة المصدر ذبيح خارج المجازر العمومية، و تحرر المحضر جنح قسم الدخيلة، وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي، تم ضبط عدد 3 قضايا "سجائر"، وضبط 4 قضايا إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص.