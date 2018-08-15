أمريكية من أصل صومالى تفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لخوض الانتخابات التشريعية

واشنطن(أ ش أ)

تمكنت الأمريكية من أصل صومالى إلهان عمر من الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة عن ولاية "مينيسوتا" .

وأكدت عمر - فى تصريحات ، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، ضرورة بناء حملة انتخابية قوية للفوز بمقعد للولاية الأمريكية فى مجلس النواب، خلال الانتخابات المقررة فى نوفمبر المقبل .

يشار إلى أن إلهان عمر تعد أول مسلمة محجبة بالكونجرس الأمريكى، حيث ظهرت على الساحة الأمريكية عام 2016 عقب انتخابات المجلس التشريعى بالولايات المتحدة الأمريكية، وفازت خلالها بعضوية مجلس نواب عن الحزب الديمقراطى بولاية مينيسوتا بنسبة أكثر من 80% من الأصوات .