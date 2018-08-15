video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا: المحادثات مع كوريا الشمالية تتحرك "فى الاتجاه الصحيح"

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:00 ص
أمريكا: المحادثات مع كوريا الشمالية تتحرك "فى الاتجاه الصحيح" زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت الثلاثاء، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية تحقق تقدما وتسير "فى الاتجاه الصحيح".

وقالت ناورت فى مؤتمر صحفى إن المحادثات التى تجرى فى الكواليس مع بيونج يانج باتت شأنا طبيعيا فى أعقاب قمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى يونيو الماضى وأيضا الاجتماعات اللاحقة بين وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين آخرين فى بيونج يانج.

وأضافت "نحن نعتبر أن الاجتماعات والمفاوضات والمحادثات التى نمضى قدما فيها فى الكواليس تتحرك فى الاتجاه الصحيح".

وأشارت إلى أن "المحادثات مع حكومة كوريا الشمالية أصبحت شأنا طبيعيا إلى حد بعيد".

وتأتى هذه التعليقات بعد إعلان الكوريتين الشمالية والجنوبية الاثنين، اتفاقهما على عقد قمة فى بيونج يانج فى سبتمبر المقبل.

وامتنعت ناورت عن إعطاء تفاصيل عن المحادثات والمكان الذى تجرى فيه ومن الذى يقوم بها أو ما هى المواضيع المطروحة للنقاش.

لكنها كررت وجهة النظر الأمريكية بأن كيم أبلغ ترامب استعداده لنزع سلاحه النووى، وهو الهدف الرئيسى للولايات المتحدة من هذه المفاوضات.

وقالت "هذا بالتأكيد خطوة فى الاتجاه الصحيح".

وأضافت "نحن نستمر بهذه المحادثات لأن الرئيس كيم ألتزم للرئيس ترامب بأنهم على استعداد لنزع السلاح النووى، ولذا سوف نواصل الجهود بنية حسنة كاملة للدفع بهذه المحادثات إلى الأمام".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الشمالية تحمل سول مسئولية عدم إحراز تقدم فى تنفيذ "إعلان بانمونجوم"

صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد ثروة بلاده الحيوانية والسمكية

امريكا

كوريا الشماليه

اخبار امريكا

اخبار كوريا الشماليه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة