أمريكا: المحادثات مع كوريا الشمالية تتحرك "فى الاتجاه الصحيح"

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت الثلاثاء، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية تحقق تقدما وتسير "فى الاتجاه الصحيح".

وقالت ناورت فى مؤتمر صحفى إن المحادثات التى تجرى فى الكواليس مع بيونج يانج باتت شأنا طبيعيا فى أعقاب قمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى يونيو الماضى وأيضا الاجتماعات اللاحقة بين وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين آخرين فى بيونج يانج.

وأضافت "نحن نعتبر أن الاجتماعات والمفاوضات والمحادثات التى نمضى قدما فيها فى الكواليس تتحرك فى الاتجاه الصحيح".

وأشارت إلى أن "المحادثات مع حكومة كوريا الشمالية أصبحت شأنا طبيعيا إلى حد بعيد".

وتأتى هذه التعليقات بعد إعلان الكوريتين الشمالية والجنوبية الاثنين، اتفاقهما على عقد قمة فى بيونج يانج فى سبتمبر المقبل.

وامتنعت ناورت عن إعطاء تفاصيل عن المحادثات والمكان الذى تجرى فيه ومن الذى يقوم بها أو ما هى المواضيع المطروحة للنقاش.

لكنها كررت وجهة النظر الأمريكية بأن كيم أبلغ ترامب استعداده لنزع سلاحه النووى، وهو الهدف الرئيسى للولايات المتحدة من هذه المفاوضات.

وقالت "هذا بالتأكيد خطوة فى الاتجاه الصحيح".

وأضافت "نحن نستمر بهذه المحادثات لأن الرئيس كيم ألتزم للرئيس ترامب بأنهم على استعداد لنزع السلاح النووى، ولذا سوف نواصل الجهود بنية حسنة كاملة للدفع بهذه المحادثات إلى الأمام".