أسيوط تستكمل حملات تسوية وكشط مداخل ومنازل الكبارى وتحسين الشوارع والميادين

أسيوط - ضحا صالح

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على استكمال خطة المحافظة لتمهيد وتسوية وكشط المطبات أمام مداخل ومنازل الكبارى والطرق الرئيسية بالمحافظة واستكمال أعمال رصف الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة بالقرى والمراكز، وذلك فى إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق تربط قرى ومراكز المحافظة ولتقليل الحوادث المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى مشروعات الطرق والرصف وصيانة الكبارى ووفقا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، إلى أن الحملات مستمرة بجميع القرى والمراكز وفقا لخطة زمنية بمشاركة وحدة الرصف بالمحافظة والحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء، مؤكدا أن أعمال التسوية والتمهيد وإزالة المطبات تتم فى ساعات متأخرة من اليوم تفاديا للزحام المرورى أو تعطيل حركة المرور بمداخل ومنازل الكبارى لتقديم خدمة أفضل للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة القطع الطولى أو العرضى فى الشوارع الناتجة من أعمال الحفر أو تركيب شبكات المياه والغاز الطبيعى والكهرباء.

وأضاف عبد الرؤوف النمر القائم بأعمال رئيس حى غرب أسيوط، أنه تم الانتهاء من تسوية وتمهيد وكشط الطريق من مدخل كوبرى الهلالى وأمام محطة السكة الحديد وحتى كوبرى الجيش ومنزل كوبرى الهلالى والاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية بحى غرب اسيوط لتمشيط الطريق الدائرى وطريق الاربعين ورفع جميع الاشغالات منه، بالإضافة إلى البدء فى أعمال كشط منزل كوبرى فيصل أمام مسجد عمر مكرم على أن تستمر أعمال الكشط أمام منازل الكوبرى المختلفة وإزالة كافة المطبات واستكمال أعمال الرصف بشوارع وميادين حى غرب طبقا للخطة الاستثمارية والاعتمادات الإضافية مشيدا بدور المشاركة الشبابية والمجتمعية من الشباب وأعضاء اتحاد شباب أسيوط للوقوف على مراحل التنفيذ على ارض الواقع.

ومن جانب آخر، أكد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمديريات والإدارات المعنية لخروج مولد السيدة العذراء مريم بدير درنكة بالشكل اللائق والمناسب لهذه الاحتفالات الكبرى التى تشهد توافد حوالى 3ملايين زائر من محافظات مختلفة خلال أسبوعى الاحتفالات، فضلًا عن المئات من السياح الوافدين من الخارج، مشيرًا إلى دور مولد السيدة العذراء مريم فى تنشيط حركة السياحة الداخلية والترويج للمحافظة خارجيًا، لافتًا إلى وجود آثار تمثل حضارات مختلفة كالفرعونية والقبطية والإسلامية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط، أن الآلاف من المواطنين يتوافدون لزيارة درير درنكة والاستمتاع بالأجواء الروحانية والطقوس الدينية ومشاهدة "الدورة" فى عرس الاحتفال بمولد السيدة العذراء، موضحًا أن دير السيدة العذراء يعد من أهم المزارات الدينية والسياحية بالمحافظة خاصة فى فترة الاحتفال الذى يتزامن مع مجيء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، مشيرًا إلى مشاركة الهيئة ومتابعتها تلك الاحتفالات لإظهاره بالصورة التى تليق بالحدث.

ولفت الحسينى، إلى اهتمام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بقطاع السياحة ودعمه المستمر خاصة فيما يتعلق بالسياحة الداخلية لافتًا إلى تشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة المهرجان والتنسيق مع الجهات المختلفة موضحًا أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لترويج وتنشيط السياحة وتعريف فئات المجتمع المختلفة بالأماكن الأثرية والسياحية التى تمثل الحضارات المختلفة.

كما أكد المهندس ياسر الدسوقى، على تكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومنافذ البيع المختلفة خاصة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين المحافظة ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى ومباحث التموين ورؤساء المراكز والقرى والأحياء لضبط الأسواق ومحاربة وردع كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة المواطن أو حق من حقوقه والتأكيد على ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تحرير 413 مخالفة وقضية تموينية متنوعة ما بين " نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، وتهريب وتجميع دقيق " وغيرها ؛ وذلك خلال حملات دورية جاءت بناءًا على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الذى شدد على متابعة الأسواق والمرور على منافذ البيع والتفتيش على منافذ السلع التموينية للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة ومحاربة تسريب وتهريب السلع التموينية المدعمة فى السوق السوداء مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين وحقوقه فى الحصول على السلع التموينية المدعمة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن إجمالى الكميات المتحفظ عليها هي" 5 أطنان سكر تموينى ناقص الوزن، 60 كيلو جرام سكر تموينى تجميع حصة بدون وجه حق، وطن و120 كيلو سكر حر ناقص الوزن، 48 كيلو جرام لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية، و95 كيلو جرام زبدة منتهية الصلاحية، عدد 9 برطمانات مسلى صناعى منتهى الصلاحية، 10 صفائح جبنة بيضاء منتهية الصلاحية، 5 أجولة دقيق بلدى، 95 كيلوجرام زبدة منتهية الصلاحية، 50 كيلو أرز غير مدون عليه أسعار وبدون فواتير، و1120 كيلو جرام أرز حصل عليها بدون وجه حق، و400 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و94 بطاقة تموينية وتسجيل كميات خبز وهمية على النظام تصل إلى 7 آلاف رغيف بدون وجه حق، و21 كيلو جرام بويات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 31 محضر بوتاجاز ومواد بترولية حيث تم تجميع 220 لتر بنزين 80 دون وجه حق.

تجدر الاشارة إلى إمكانية إرسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء http://shakwa.eg وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم 16528 بمجلس الوزراء أو خط هيئة الرقابة الإدارية 15333 أو خط غرفة عمليات المحافظة 2325369 / 088 لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.