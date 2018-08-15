أسهم أوروبا ترتفع صباحا متجاهلة خسائر الأسواق الناشئة

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، متجاهلة خسائر باهظة تكبدتها الأسواق الناشئة الليلة الماضية، فى الوقت الذى يبدو فيه أن أزمة الليرة التركية انحسرت على الأقل مؤقتا مع تعافيها من مستويات قياسية متدنية.

وصباح اليوم ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1 %مع صعود معظم البورصات الرئيسية.

وأثار عدد من إعلانات أرباح الشركات تحركات حادة للأسهم، مثل فيستاس الدنمركية لصناعة توربينات الرياح التى قفزت أسهمها 8.8 % بعد أن حققت أرباحا تشغيلية تفوق التوقعات فى الربع الثانى من العام.

وأيضا فى الدنمارك، تراجعت أسهم ويليام ديمانت للأنظمة الصوتية 8% بعد أن نشرت تحديثا قال محللون لدى بيرنشتاين إنه رفع تقديراتها "ربما أقل من متوسط التوقعات المأمولة".

وتراجعت أسهم أتلانتيا، التى تمتلك أوتوستوراد بير ايطاليا، 5.4% بعد أن دعا وزير النقل الإيطالى الإدارة العليا للاستقالة فى الشركة التى تتولى تشغيل الجسر الذى انهار فى مدينة جنوة الساحلية.