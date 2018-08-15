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خالد صلاح
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أردوغان يقود تركيا للخراب.. والبطالة ترتفع لـ9.7% من إبريل إلى يونيو

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:20 ص
أردوغان يقود تركيا للخراب.. والبطالة ترتفع لـ9.7% من إبريل إلى يونيو الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز
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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الأربعاء أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 9.7 بالمئة في الفترة بين أبريل ويونيو، من 9.6 بالمئة قبل شهر.

 

وأوضحت البيانات أن معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية بلغ 11.6 % في المتوسط خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ارتفاعا من 11.4 % قبل شهر، لكنه انخفض عن المعدل البالغ 12.2 % المسجل في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

 

ويعانى الاقتصاد التركى العديد من الأزمات بفضل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاستبدادية، وتدخل الحزب الحاكم فى قطاع الأعمال والتضيق على أصحاب الشركات الكبرى تحت مزاعم الانتماء لحركة الخدمة المعارضة التى يقودها الداعية فتح الله جولن.

 

ومؤخراً ، كشف نشرته صحيفة زمان التركية المعارضة عن تراجع الليرة التركية بنسبة 48% منذ تولى وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، منصب وزير الخزانة والمالية فى الحكومة الجديدة.

 

وأمس الأول الاثنين، سجلت الليرة التركية تراجع تاريخى بواقع 7 ليرة لكل دولار، بعد أن كانت فى 9 يوليو 4.52 ليرة لكل دولار واحد.

 


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