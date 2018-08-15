"آثار أبو سمبل" تنظم احتفالية لمرور 50 عاما على نقل المعبد نهاية سبتمبر

أسوان ندى سليم

أكد خالد شوقى، مدير آثار أبو سمبل، أنه سيتم تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على افتتاح معبد أبو سمبل بعد نقله إلى الموقع الحالى، خلال نهاية سبتمبر المقبل، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والتى ساهمت فى نقل المعبد إلى موقعه الحالى ضمن حملة إنقاذ آثار النوبة.

وأوضح مدير آثار أبو سمبل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأفواج السياحية بدأت فى تزايد عن معدلاتها السابقة خاصة بعد وصول أول شارتر اسبانى بعد توقف دام لمدة 9 سنوات، موضحا أن اخر فوج اسبانى استقبله المعبد كان الاثنين الماضى، حيث بلغ 50 سائحا.

وأوضح "شوقى" أن المعبد شهد اعمال تطوير كاملة شملت رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتوفير أماكن للجلوس للزائرين، ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالمعبد حتى تصبح ممهدة للزائرين.