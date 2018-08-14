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2000 شاب سورى ينفذون حملة نظافة تطوعية بأحياء حمص

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:00 ص
2000 شاب سورى ينفذون حملة نظافة تطوعية بأحياء حمص شباب سوريا
وكالات الأنباء
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بمشاركة أكثر من 2000 شاب وشابة وعدد كبير من الأهالى أطلق فرع شبيبة حمص بالتعاون مع مجلس المدينة حملة نظافة تطوعية بعنوان "حافظ عليها إيدى بأيدك بتصير أحلى" تشمل كل أحياء المدينة وتستمر على مدى شهرين.

وأوضحت ناديا كسيبى رئيس مجلس مدينة حمص أن الحملة الواسعة التى بدأت فى حيى الزهراء ‏والأرمن ستمتد لكل أحياء المدينة وهى الأوسع من ناحية أعداد الشباب المشاركين والأحياء التى ستشملها لافتة إلى أنه تم التمهيد لانطلاق الحملة بإزالة الحواجز البيتونية والأنقاض وتقديم الأدوات ‏ولوازم العمل.

مالفينا أسعد إحدى المشرفات على الحملة أشارت إلى أن مشاركة الشباب تأكيد على أهمية العمل التطوعى والتشاركية بين المؤسسات العامة وبقية شرائح المجتمع لتحسين الخدمات وواقع النظافة.

وأكد أحمد الحسين أحد المشاركين فى الحملة اهمية مشاركة الشباب بالعمل الأهلى مدفوعين ‏بوطنيتهم وغيرتهم على نظافة مدينتهم لافتا إلى أن الحملة موزعة على قطاعات حيث ستشمل كل يوم تنظيف ‏عدد من الأحياء فى المدينة بدءا من الشوارع الرئيسية بينما ‏نوه الشاب هاشم بأهمية الحملة التطوعية بما يعزز دور الشباب ‏فى المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار من جديد وتكريس طاقاتهم وتنظيمها ضمن نشاطات اجتماعية مفيدة.

وأعربت إنجى المحمود عن استعدادها ‏للمشاركة بكل الأعمال التطوعية انطلاقا من حبها لوطنها وواجبها فى المساهمة ببنائه فيما رأى الشاب محمد زين اليوسف أن الحملة تعزز فكرة العمل التطوعى والتعاون بين الشباب للمساهمة فى ‏إعادة الألق لحمص.

ولفتت نور الوعرى رئيسة لجنة التنمية والعمل التطوعى ضمن مخيم فيصل الحسن الشبيبى إلى المشاركة ‏الكبيرة للشباب فى أعمال الحملة الذين جاؤوا من عدة أحياء من المدينة.

 


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