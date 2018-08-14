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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:58 م
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وكيل صحة قنا يكرم مدير "الوقف المركزى" لجهوده فى تطوير المستشفى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:31 م
وكيل صحة قنا يكرم مدير "الوقف المركزى" لجهوده فى تطوير المستشفى جانب من التكريم
قنا – هند المغربى
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كرم الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة اليوم  الدكتور محمد عبد القوى مدير مستشفى الوقف المركزى لجهوده الواضحة فى تطوير المستشفى وتم إهداؤه درع مديرية الصحة.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزاره الصحة بقنا إلى مستشفى الوقف المركزى لتفقده رافقه فريق التفتيش العلاجى بالمديريه الدكتور أشرف الأحمر مدير الطب العلاجى ودكتور أحمد عبد الماجد مدير ادارة المستشفيات ودكتور محمود عبد الهادى مدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة ودكتور عماد حمدى مدير ادارة الإعلام ودكتور محمد سيد مدير ادارة الجودة بمديرية الصحه كما حضر اللقاء الدكتور احمد جمال نائب مدير مركز اورام قنا لبحث سبل التعاون بين المركز ومستشفيات قنا.

كما أجتمع الدكتور أيمن خضارى وكيل الوزارة بمديرى مستشفيات وزاره الصحة بقنا وناقش من خلاله إحتياجات كل مستشفى من كوادر فنيه واجهزه ومستلزمات ووجه بإتخاذ كافة الإجراءات لتقديم دمة طبية متميزة للمواطنين واعاده توزيع الأطباء و الاجهزه والمعدات بين المستشفيات لتغطيه احتياجات كل مستشفى على حده والتشديد على توفير كافة المستلزمات الطبية استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

 

 

 


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