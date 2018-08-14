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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:23 م
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وكيل "صحة القليوبية" يشن حملة مفاجئة على المستشفيات بطوخ وبنها

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:22 م
وكيل "صحة القليوبية" يشن حملة مفاجئة على المستشفيات بطوخ وبنها جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم
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شن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حملة مفاجئة على عدد من المستشفيات والوحدات بإدارتى طوخ وبنها الصحية برفقة الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية، وذلك لمتابعة سير العمل وانضباط الأطباء والتمريض والاطمئنان علي توافر الأدوية والمستلزمات كذا متابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

وبدأت الجولة بتفقد وحدتى بلتان والعبادلة التابعتين للإدارة الصحية بمدينة طوخ، ثم تفقد وحدات طب الأسرة فى قرى "الشموت ومرصفا وعزبة رشيد وكفر الحمام وكفر عطالله وكفر أبوزهرة ونقباس ومنية السباع وشبلنجة" التابعة لمركز بنها.

واختتم جولته فى مدينة بنها حيث تفقد المركز الطبى العام بمدينة بنها ومكتب صحة خامس ببنها، وشدد على حسن معاملة الجمهور وتلبية احتياجاتهم وضرورة الإلتزام بكل قواعد مكافحة العدوى والعمل بمعايير الجودة.

 

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