وكيل أوقاف الإسكندرية يعقد اجتماعا عاجلا بالقيادات لوضع ضوابط ساحات العيد

الإسكندرية – أسماء على بدر

يعقد الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، اجتماعا اليوم، بقيادات الدعوة والإدارات الفرعية لمناقشة خطة ساحات العيد ووضع ضوابط لها بمختلف الإدارات ومنع غير المتخصصين من السيطرة عليها، كما يناقش الاجتماعات جهود صكوك العيد وجمعها داخل المحافظة.

يحضر الاجتماع الشيخ سن عبدالبصير مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية والشيخ عبدالرحمن نصار مدير المديرية، ومديرى الإدارات الفرعية بالمحافظة.

يذكر أنه تم تخصيص 537 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك موزعين على جميع أنحاء محافظة، وتوفير 10 أئمة من كل الإدارات بالمديرية سيكونون على استعداد تام فى حالة رصد أى ساحة مخالفة ومن يخالف تعليمات الوزارة سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.